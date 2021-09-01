Талибы заявили, что почти сформировали правительство Афганистана

Талибы взяли под контроль практически весь Афганистан к 15 августа Фото: ЕРА

Цели нового правительства будут состоять в "поддержке того, за что сражались талибы, служении афганскому народу и исламу", уточнил он.

По словам Хаккани, еще рано говорить о том, кто войдет в новое правительство страны. "Талибан" ведет переговоры с членами бывшего правительства, чтобы они присоединились к новой администрации.

Хаккани добавил, что талибы обязались уважать права человека и свободу женщин в рамках исламского права.

Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид в комментарии Reuters сказал о назначении губернаторов и начальников полиции во всех 34 провинциях Афганистана, кроме одной (в Панджшере). Экономические проблемы в Афганистане исчезнут, когда к власти придет новое правительство, пообещал он.

Ни одна страна пока официально не признала правление в Афганистане талибов, пришедших к власти.