Талибы заявили, что почти сформировали правительство Афганистана

Цели нового правительства будут состоять в "поддержке того, за что сражались талибы, служении афганскому народу и исламу", уточнил он.
По словам Хаккани, еще рано говорить о том, кто войдет в новое правительство страны. "Талибан" ведет переговоры с членами бывшего правительства, чтобы они присоединились к новой администрации.
Хаккани добавил, что талибы обязались уважать права человека и свободу женщин в рамках исламского права.
Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид в комментарии Reuters сказал о назначении губернаторов и начальников полиции во всех 34 провинциях Афганистана, кроме одной (в Панджшере). Экономические проблемы в Афганистане исчезнут, когда к власти придет новое правительство, пообещал он.
Ни одна страна пока официально не признала правление в Афганистане талибов, пришедших к власти.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. Боевикам "Талибана" удалось взять под контроль практически всю страну к 15 августа, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана.