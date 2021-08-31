ГОРДОН
 
 
МИР

"Эти самолеты больше никогда не полетят". Военные США вывели из строя часть техники, когда покидали Афганистан

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Талибы осмотрели технику, которая осталась от американских военных в аэропорту Кабула
Талибы осмотрели технику, которая осталась от американских военных в аэропорту Кабула
Скриншот: Nabih / Twitter

Часть военной техники США, которая находилась в Афганистане, американские военные вывезли, когда покидали страну, а часть была выведена из строя.

Об этом глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи рассказал на брифинге 30 августа, сообщил CNN

По словам генерала, американские военные сохраняли часть техники в рабочем состоянии почти до момента, когда войска покинули Кабул, а перед завершением вывода войск демилитаризировали ее – вывели из строя таким образом, чтобы больше технику нельзя было использовать. 

В частности, американские военные вывели из строя 73 самолета и вертолета, которые остались в аэропорту Кабула, 27 бронированных внедорожников Humvee и 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой, рассказал Маккензи. "Эти самолеты больше никогда не будут летать, когда мы улетим, ими никто не будет управлять", – подчеркнул он. 

Также в аэропорту Кабула оставили усовершенствованную систему противовоздушной обороны C-RAM, которая была активирована за день до завершения вывода войск, когда ИГИЛ совершил ракетный удар по аэропорту. C-RAM перехватила две ракеты. 

Генерал объяснил, что демонтаж системы – сложный и трудоемкий процесс, поэтому ее решили оставить. По словам Маккензи, C-RAM тоже демилитаризировали. 

Журналист Los Angeles Times Набих Булос показал в Twitter, что после того, как аэропорт покинули американцы, талибы зашли на территорию и осмотрели оставленную технику. 

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек. 

"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека. 

31 августа талибы взяли под свой контроль аэропорт Кабула, отход Штатов праздновали стрельбой и салютом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Афганистан, самолет, аэропорт, военные, вертолет, талибы, самолеты, Кабул, приход талибов к власти в Афганистане 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Четыре творожных пирога, которые исчезнут со стола очень быстро
Четыре творожных пирога, которые исчезнут со стола очень быстро
"Зацените, что на правой руке". Morgenshtern женился. Фото и видео
"Зацените, что на правой руке". Morgenshtern женился. Фото и видео
"Любит, блин". Каменских показала сюрприз от Потапа
"Любит, блин". Каменских показала сюрприз от Потапа
  Как приготовить блины без пшеничной муки и яиц. Видеорецепт
  Как приготовить блины без пшеничной муки и яиц. Видеорецепт
"Мастер цигун с 25-летным опытом". Анита Луценко перестала скрывать фамилию возлюбленного и показала их совместную тренировку в парке
"Мастер цигун с 25-летным опытом". Анита Луценко перестала скрывать фамилию возлюбленного и показала их совместную тренировку в парке
"Кому что, а бомонд гуляет", "Так на Аллочку похожа". Орбакайте устроила на катере проводы лета. Видео
"Кому что, а бомонд гуляет", "Так на Аллочку похожа". Орбакайте устроила на катере проводы лета. Видео
31 августа: смерть принцессы Дианы, открытие Киевского политеха, день рождения Ричарда Гира
31 августа: смерть принцессы Дианы, открытие Киевского политеха, день рождения Ричарда Гира
Каминг-аут Melovin, домогательства Талашко, первенец Вакарчука. Семь самых обсуждаемых и скандальных событий этого лета в украинском шоу-бизнесе
Каминг-аут Melovin, домогательства Талашко, первенец Вакарчука. Семь самых обсуждаемых и скандальных событий этого лета в украинском шоу-бизнесе
31 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
31 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
26-летняя Grosu показала младшего и старшего братьев
26-летняя Grosu показала младшего и старшего братьев
"Прошу прощения за недостоверную информацию". Ведущий Назаров извинился перед организаторами концерта Бочелли в Киеве
"Прошу прощения за недостоверную информацию". Ведущий Назаров извинился перед организаторами концерта Бочелли в Киеве
Билык рассказала, в какой стране будет учиться ее сын-первоклассник
Билык рассказала, в какой стране будет учиться ее сын-первоклассник
"Очень красивая фигура", "А что скажет Сережа?" Жена музыканта Бабкина снялась голой возле бассейна
"Очень красивая фигура", "А что скажет Сережа?" Жена музыканта Бабкина снялась голой возле бассейна
Восьмилетний сын Шепелева и Фриске разгромил битой комнату
Восьмилетний сын Шепелева и Фриске разгромил битой комнату
"Платон мог бы рекламировать Кремль! Но не будет". Виторган вышел в центр Москвы с сыном от Собчак
"Платон мог бы рекламировать Кремль! Но не будет". Виторган вышел в центр Москвы с сыном от Собчак
"Утренний заплыв". Клочкова выложила в сеть фото в купальнике
"Утренний заплыв". Клочкова выложила в сеть фото в купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS