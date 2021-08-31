"Эти самолеты больше никогда не полетят". Военные США вывели из строя часть техники, когда покидали Афганистан

Талибы осмотрели технику, которая осталась от американских военных в аэропорту Кабула Скриншот: Nabih / Twitter

Об этом глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи рассказал на брифинге 30 августа, сообщил CNN.

По словам генерала, американские военные сохраняли часть техники в рабочем состоянии почти до момента, когда войска покинули Кабул, а перед завершением вывода войск демилитаризировали ее – вывели из строя таким образом, чтобы больше технику нельзя было использовать.

В частности, американские военные вывели из строя 73 самолета и вертолета, которые остались в аэропорту Кабула, 27 бронированных внедорожников Humvee и 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой, рассказал Маккензи. "Эти самолеты больше никогда не будут летать, когда мы улетим, ими никто не будет управлять", – подчеркнул он.

Также в аэропорту Кабула оставили усовершенствованную систему противовоздушной обороны C-RAM, которая была активирована за день до завершения вывода войск, когда ИГИЛ совершил ракетный удар по аэропорту. C-RAM перехватила две ракеты.

Генерал объяснил, что демонтаж системы – сложный и трудоемкий процесс, поэтому ее решили оставить. По словам Маккензи, C-RAM тоже демилитаризировали.

Журналист Los Angeles Times Набих Булос показал в Twitter, что после того, как аэропорт покинули американцы, талибы зашли на территорию и осмотрели оставленную технику.