"Эти самолеты больше никогда не полетят". Военные США вывели из строя часть техники, когда покидали Афганистан

Об этом глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи рассказал на брифинге 30 августа, сообщил CNN.
По словам генерала, американские военные сохраняли часть техники в рабочем состоянии почти до момента, когда войска покинули Кабул, а перед завершением вывода войск демилитаризировали ее – вывели из строя таким образом, чтобы больше технику нельзя было использовать.
В частности, американские военные вывели из строя 73 самолета и вертолета, которые остались в аэропорту Кабула, 27 бронированных внедорожников Humvee и 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой, рассказал Маккензи. "Эти самолеты больше никогда не будут летать, когда мы улетим, ими никто не будет управлять", – подчеркнул он.
Также в аэропорту Кабула оставили усовершенствованную систему противовоздушной обороны C-RAM, которая была активирована за день до завершения вывода войск, когда ИГИЛ совершил ракетный удар по аэропорту. C-RAM перехватила две ракеты.
Генерал объяснил, что демонтаж системы – сложный и трудоемкий процесс, поэтому ее решили оставить. По словам Маккензи, C-RAM тоже демилитаризировали.
Журналист Los Angeles Times Набих Булос показал в Twitter, что после того, как аэропорт покинули американцы, талибы зашли на территорию и осмотрели оставленную технику.
#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan. pic.twitter.com/flJx0cLf0p— Nabih (@nabihbulos) August 30, 2021
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек.
"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.
30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека.
31 августа талибы взяли под свой контроль аэропорт Кабула, отход Штатов праздновали стрельбой и салютом.