Из Афганистана эвакуировали бывшего британского пехотинца с 200 животными

Фартинг после службы в Афганистане в середине 2000-х он основал приют для животных в Кабуле Фото: Pen Farthing / Twitter

Фартинг родом из Доверкорта в британском графстве Эссекс. После службы в Афганистане в середине 2000-х он основал приют для животных Nowzad в Кабуле, спасая собак, кошек и ослов.

После захвата власти талибами Фартинг и его сторонники провели кампанию по эвакуации из страны его сотрудников, их семей, 140 собак и 60 кошек в рамках плана, который он назвал "Операция Ковчег".

Фартинг приземлился в аэропорту Хитроу в Лондоне 29 августа. В своем Twitter он рассказал о "смешанных эмоциях" по прибытии в Великобританию.

"Смешанные эмоции и настоящее глубокое чувство печали по сегодняшнему Афганистану... Я стал свидетелем того, как [аэропорт] Хитроу проявляет сострадание к афганским беженцам", – написал он.

Arrived Heathrow with partial success of #OpArk Mixed emotions & true deep feeling of sadness for Afghan today. Heathrow Ops centre, Border Force, HARC & Air Pets were all bloody amazing. Witnessed 1st hand the compassion Heathrow is showing Afghan refugees. * #AboveAndBeyond — Pen Farthing (@PenFarthing) August 29, 2021

При этом британские чиновники критично отнеслись к эвакуации 200 животных. В частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес пожаловался, что некоторые из сторонников Фартинга отняли у британских военных слишком много времени, которое им следовало бы потратить на урегулировании гуманитарного кризиса. Председатель британского спецкомитета по иностранным делам Том Тугендхат сказал, что слишком много войск было задействовано в транспортировке животных "в то время как семья моего переводчика, скорее всего, убита".