Из Афганистана эвакуировали бывшего британского пехотинца с 200 животными

Фартинг родом из Доверкорта в британском графстве Эссекс. После службы в Афганистане в середине 2000-х он основал приют для животных Nowzad в Кабуле, спасая собак, кошек и ослов.
После захвата власти талибами Фартинг и его сторонники провели кампанию по эвакуации из страны его сотрудников, их семей, 140 собак и 60 кошек в рамках плана, который он назвал "Операция Ковчег".
Фартинг приземлился в аэропорту Хитроу в Лондоне 29 августа. В своем Twitter он рассказал о "смешанных эмоциях" по прибытии в Великобританию.
"Смешанные эмоции и настоящее глубокое чувство печали по сегодняшнему Афганистану... Я стал свидетелем того, как [аэропорт] Хитроу проявляет сострадание к афганским беженцам", – написал он.
Arrived Heathrow with partial success of #OpArk Mixed emotions & true deep feeling of sadness for Afghan today. Heathrow Ops centre, Border Force, HARC & Air Pets were all bloody amazing. Witnessed 1st hand the compassion Heathrow is showing Afghan refugees. * #AboveAndBeyond— Pen Farthing (@PenFarthing) August 29, 2021
При этом британские чиновники критично отнеслись к эвакуации 200 животных. В частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес пожаловался, что некоторые из сторонников Фартинга отняли у британских военных слишком много времени, которое им следовало бы потратить на урегулировании гуманитарного кризиса. Председатель британского спецкомитета по иностранным делам Том Тугендхат сказал, что слишком много войск было задействовано в транспортировке животных "в то время как семья моего переводчика, скорее всего, убита".
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.
"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны "Большой семерки" потребовали от группировки "Талибан" обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.
30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека.