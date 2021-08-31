Журналисты из Афганистана призвали ООН обеспечить их безопасность

После прихода талибов к власти в Афганистане сотрудники СМИ попросили у ООН поддержки "для сохранения их жизней и жизней их семей" Фото: EPA

Подписанты, "учитывая текущие проблемы и растущие угрозы жизни, имуществу и семьям", просят у ООН поддержки "для сохранения их жизней и жизней их семей".

Письмо появилось после смены власти в Афганистане, "когда многочисленные репортеры и сотрудники СМИ – в основном женщины – больше не работают и живут в условиях неопределенности", сообщил телеканал.

Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявлял, что СМИ могут продолжать свою деятельность в Афганистане, соблюдая исламские законы и сохраняя беспристрастность. Это вызвало обеспокоенность афганских медиа, подчеркивает Tolo News.