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Украина продолжит эвакуацию своих граждан из Афганистана и после 31 августа, никого не оставит на произвол судьбы – МИД

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Украина забрала из Афганистана более 650 человек, по данным СМИ, десятки людей еще ждут эвакуации
Украина забрала из Афганистана более 650 человек, по данным СМИ, десятки людей еще ждут эвакуации
Фото: Володимир Зеленський / Twitter

Украина планирует продолжить вывозить своих граждан из Афганистана и после 31 августа – крайнего срока для эвакуации, установленного талибами, которые захватили власть в стране.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 31 августа.

"Риски безопасности в стране продолжают расти. За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь", – сказал Николенко.

Маршруты эвакуации, по его словам, могут корректировать в зависимости от ситуации в аэропорту Кабула. Украинские дипломаты по поручению главы МИД Дмитрия Кулебы прорабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, в том числе рассматриваются другие аэропорты и наземные маршруты, уточнил спикер. 

Как только появится возможность, всем украинцам в Афганистане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, отправят инструкции о дальнейших действиях, добавил Николенко. 

"Любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет выехать, так и тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы", – подчеркнул он. 

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан. По словам Николенко, "это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств". 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации.  

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек.

"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны "Большой семерки" потребовали от группировки "Талибан" обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Афганистан, МИД Украины, эвакуация, Дмитрий Кулеба, Кабул, посольство Украины, Олег Николенко, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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