Украина продолжит эвакуацию своих граждан из Афганистана и после 31 августа, никого не оставит на произвол судьбы – МИД

Украина забрала из Афганистана более 650 человек, по данным СМИ, десятки людей еще ждут эвакуации Фото: Володимир Зеленський / Twitter

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 31 августа.

"Риски безопасности в стране продолжают расти. За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь", – сказал Николенко.

Маршруты эвакуации, по его словам, могут корректировать в зависимости от ситуации в аэропорту Кабула. Украинские дипломаты по поручению главы МИД Дмитрия Кулебы прорабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, в том числе рассматриваются другие аэропорты и наземные маршруты, уточнил спикер.

Как только появится возможность, всем украинцам в Афганистане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, отправят инструкции о дальнейших действиях, добавил Николенко.

"Любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет выехать, так и тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы", – подчеркнул он.

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан. По словам Николенко, "это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации.