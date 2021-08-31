"Ухожу с позором". Многократная чемпионка Паралимпийских игр Соловьева после выступления в Токио объявила о завершении карьеры

Соловьева заняла четвертое место на Паралимпиаде в Токио, где соревновалась в категории до 50 кг.

"Большое спасибо всем, кто в меня верил, особенно личному тренеру. Последний подход нам не удался, и ушла от нас медаль. Простите меня все, кого я не оправдала, подвела. Я хочу всем сказать, что это был мой последний старт. Всем огромное спасибо, я ухожу из спорта. Конечно, хотелось с хорошей точкой уйти, но будем идти, как есть. Все простите, не оправдала доверие. Четвертое место – худшее, это "деревянная" медаль. Я ухожу с позором. Всем до свидания", – сказала спортсменка.

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Контекст:

Соловьева дебютировала на Паралимпиаде в Сиднее в 2000 году, где завоевала серебро. В целом в ее активе три золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украинская сборная занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады с 62 медалями: 14 золотыми, 30 серебряными и 18 бронзовыми.