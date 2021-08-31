Morgenshtern: В Украине мне нравится намного больше, чем в Рашке

"Люди у вас добрые, душевные, без агрессии… Я не знаю, как это получилось", – заявил Morgenshtern Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На вопрос журналиста, любит ли он Украину, 23-летний музыкант ответил: "Обожаю! Я бывал в Киеве, Харькове, Одессе и проездом во Львове".

На уточняющий вопрос, какой из городов ему понравился больше всего, Morgenshtern заявил, что ему в принципе нравится вся Украина, особенно ее жители.

"Это все просто одна сплошная какая-то столица кайфа, реально. Вот честно: в Украине мне нравится намного больше, чем в Рашке, в плане людей. То, что люди у вас добрые, душевные, без агрессии… Я не знаю, как это получилось. Хотя, возможно, догадываюсь", – отметил рэпер.

Он предположил, что причина, почему россияне так отличаются от украинцев, в том, что с ними достаточно жестко обращались и обращаются так до сих пор.

"В России всю жизнь людей – не вот их [показывает наверх, имея в виду власть], а людей! – всю жизнь ...бали и ...бут до сих пор. У вас, видимо, такого нет. Но у вас люди все такие добрые. Вот как раз "Новый мерин", мой клип, который вы...бал все, сняли украинцы", – рассказал Morgenshtern.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube