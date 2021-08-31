Morgenshtern – Гордону: Давай интервью назовем "Гордон и гондон"

Гордон записал интервью с рэпером в Турции. Оно продолжалось два с половиной часа.
"Я тебе хотел – знаешь, что предложить? Давай это интервью назовем не типа "Алишер Моргенштерн про, бл...дь, [президента РФ Владимира] Путина, альбом и так далее". Давай назовем его так: "Гордон и гондон", – призвал исполнитель.
"Боюсь спросить, кто из нас гондон", – отреагировал журналист.
"Подумай!" – сказал рэпер.
"Если я Гордон, то выбора у тебя нет", – отметил журналист.
В начале интервью Morgenshtern надел футболку из магазина мерча Гордона – с изображением бывшего президента США Барака Обамы и журналиста. Это отсылка к известному мему, который прозвучал в интервью Гордона с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским.
Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.
Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп").
В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.
По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.
В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).
Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.