Morgenshtern – Гордону: Давай интервью назовем "Гордон и гондон"

Гордон записал интервью с рэпером в Турции. Оно продолжалось два с половиной часа.

"Я тебе хотел – знаешь, что предложить? Давай это интервью назовем не типа "Алишер Моргенштерн про, бл...дь, [президента РФ Владимира] Путина, альбом и так далее". Давай назовем его так: "Гордон и гондон", – призвал исполнитель.

"Боюсь спросить, кто из нас гондон", – отреагировал журналист.

"Подумай!" – сказал рэпер.

"Если я Гордон, то выбора у тебя нет", – отметил журналист.

В начале интервью Morgenshtern надел футболку из магазина мерча Гордона – с изображением бывшего президента США Барака Обамы и журналиста. Это отсылка к известному мему, который прозвучал в интервью Гордона с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube