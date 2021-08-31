"Зацените, что на правой руке". Morgenshtern женился. Фото и видео

Morgenshtern и Дилара Зинатуллина встречались с 2017 года Фото: influesii / Instagram

"Зацените, что на правой руке", – предложила своим подписчикам в соцсети Зинатуллина. К посту девушка приложила фотографию сразу после росписи, где они с новоиспеченным мужем показывают на камеру обручальные кольца.

Morgenshtern загрузил в Instagram Stories видео, как готовится к свадьбе, приезжает к невесте и поднимается по лестнице в ее квартиру. После он показал видео из лимузина, на котором брачующиеся едут в загс и из него.

В день свадьбы 23-летнего музыканта состоялась премьера его большого интервью украинскому журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram Скриншот: influesii, morgen_shtern / Instagram