Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, количество желающих постоянно меняется – Кулеба

Также четыре страны попросили Украину помочь эвакуировать своих граждан. По словам Кулебы, количество желающих покинуть Афганистан постоянно меняется.

"Кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы", – пообещал украинский министр.

На вопрос, может ли помощь Украине в эвакуации граждан других стран использоваться как геополитическая преимущество в отношениях с другими государствами, Кулеба ответил: "Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело. Наши партнеры это ценят".

В Афганистане остаются люди, в том числе дети и женщины, для которых выезд из этой страны – это возможность избежать угрозы жизни и безопасности, заключил Кулеба.

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Украина планирует продолжить вывозить своих граждан после 31 августа.