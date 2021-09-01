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ПОЛИТИКА

Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, количество желающих постоянно меняется – Кулеба

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула
Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула
Фото:

Около 200 украинцев по состоянию на 31 августа просят эвакуировать их из Афганистана. Об этом журналистам сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в составе украинской делегации в США, сообщило hromadske.

Также четыре страны попросили Украину помочь эвакуировать своих граждан. По словам Кулебы, количество желающих покинуть Афганистан постоянно меняется.

"Кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы", – пообещал украинский министр.

На вопрос, может ли помощь Украине в эвакуации граждан других стран использоваться как геополитическая преимущество в отношениях с другими государствами, Кулеба ответил: "Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело. Наши партнеры это ценят".

В Афганистане остаются люди, в том числе дети и женщины, для которых выезд из этой страны – это возможность избежать угрозы жизни и безопасности, заключил Кулеба.

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Украина планирует продолжить вывозить своих граждан после 31 августа.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек.

"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны "Большой семерки" потребовали от группировки "Талибан" обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека.  

Теги: США, Афганистан, самолет, эвакуация, Талибан, Дмитрий Кулеба, талибы, украинцы, визит, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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