США и Украина осенью заключат новую хартию о партнерстве – Белый дом

По его словам, на встрече они утвердят новую хартию между странами, в которой будут изложены параметры сотрудничества между государствами для борьбы с вызовами XXI века.

Где состоится встреча, не уточняется.

Кроме того, осенью Украину посетит глава Пентагона Остин Ллойд, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Украина также работает над подготовкой визита в страну президента Соединенных Штатов Джо Байдена, дата пока неизвестна.