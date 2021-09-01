"Сейчас мы к ним, потом они к нам". Кулеба рассказал о подготовке визита Байдена в Украину

"Мы работаем над обратным визитом. Я убежден, что за времена своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам", – сказал глава МИД.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал Кулеба. Зеленский – второй после канцлера ФРГ Ангелы Меркель европейский лидер, которого Байден примет в Овальном кабинете, отмечали в Белом доме.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров уже распланированы и согласованы сторонами.

Первым вопросом, который задаст Байдену Зеленский, будет вопрос о ситуации с оккупированными Россией Донбассом и Крымом.

В последний раз Байден посещал Украину в январе 2017 года, пребывая в должности вице-президента США.