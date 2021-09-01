Климкин о визите Зеленского в США: Байден словам не верит

"Наши ожидания явно завышены. Мы, опять же, надеемся, что "дядя Джо" решит все наши проблемы. А еще больше надеемся, что он сделает это за нас и без нас. Визит Зеленского в США – это в первую очередь возможность показать, что у нас есть стратегия и политическая воля. О них можно, конечно, говорить, но Байден, как говорят, "словам не верит", – написал украинский дипломат.

Он объяснил, что нынешний глава Белого дома "слишком долго в политике".

"История успеха в отношениях с США вполне реальна, но она невозможна без нашей истории успеха. Никому слабый и нерешительный партнер, а союзник тем более – не нужен. Посмотрите на Афганистан и делайте выводы", – заявил Климкин.