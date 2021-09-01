Климкин о визите Зеленского в США: Байден словам не верит

"Наши ожидания явно завышены. Мы, опять же, надеемся, что "дядя Джо" решит все наши проблемы. А еще больше надеемся, что он сделает это за нас и без нас. Визит Зеленского в США – это в первую очередь возможность показать, что у нас есть стратегия и политическая воля. О них можно, конечно, говорить, но Байден, как говорят, "словам не верит", – написал украинский дипломат.
Он объяснил, что нынешний глава Белого дома "слишком долго в политике".
"История успеха в отношениях с США вполне реальна, но она невозможна без нашей истории успеха. Никому слабый и нерешительный партнер, а союзник тем более – не нужен. Посмотрите на Афганистан и делайте выводы", – заявил Климкин.
Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.
Первым вопросом, который задаст Байдену Зеленский, будет вопрос о ситуации с оккупированными Россией Донбассом и Крымом.
В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.
В рамках визита Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.
Встреча состоится сегодня в 14.00 по вашингтонскому времени (21.00 по Киеву). Байден и Зеленский встретятся в Овальном кабинете Белого дома. После этого Байден отправится на еженедельный экономический брифинг вместе с вице-президентом, следует из планов американского лидера.