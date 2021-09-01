Байден сделал заявление перед встречей с Зеленским

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Владимира Зеленского сегодня в Белом доме, чтобы вновь подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", – написал Байден.

I look forward to welcoming President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to the White House today to reaffirm America’s commitment to Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations. — President Biden (@POTUS) September 1, 2021

Встреча должна начаться в 14.00 по вашингтонскому времени (21.00 по Киеву). Байден и Зеленский встретятся в Овальном кабинете Белого дома.

Президенты будут председательствовать на расширенной двусторонней встрече со своими основными советниками, затем два лидера перейдут к беседе в формате "один на один".