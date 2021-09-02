Байден: Партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче

"Мне приятно приветствовать президента Зеленского в Овальном кабинете в Белом доме. В период празднования 30-летия независимости Украины партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и будет становиться еще крепче", – заявил Байден.

Он также отметил, что Украина и США имеют общие ценности и цели, в частности, относительно обеспечения мира и стабильности в Европе.

"Украина и Соединенные Штаты имеют общие ценности. И мы неуклонно преданы нашей долгосрочной цели относительно Европы: чтобы она была целостной, свободной и мирной", – подчеркнул президент США.

О том, что за 30 лет после обретения Украиной независимости стратегическое партнерство между США и Украиной никогда не было сильнее, чем сейчас, говорится также в сообщении Белого дома, опубликованном перед встречей. Кроме прочего, в администрации Байдена отметили, что Зеленский – второй европейский лидер, которого нынешний президент США принимает в Овальном кабинете.