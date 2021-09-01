Байден: Надеюсь, что у меня будет возможность снова посетить Украину

В ходе разговора он вспомнил о своих прошлых визитах в Украину в должности вице-президента и выступлении в Верховной Раде в 2015 году .

"Я надеюсь, что у меня будет возможность снова посетить Украину", – сказал Байден.

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ответный визит президента США уже готовится, но не назвал возможной даты и не сообщил подробностей.

В последний раз Байден посещал Украину в январе 2017 года, пребывая в должности вице-президента США.