США и Украина призвали Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе – совместное заявление

США полностью поддерживают международные усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины, отмечается в совместном заявлении двух стран Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны", – подчеркивается в документе.

Отмечается, что США "не признают и никогда не признают попытку аннексии Крыма РФ", а также полностью поддерживают международные усилия по урегулированию конфликта, "развязанного Россией на востоке Украины".

Кроме того, Вашингтон поддерживает усилия Киева в использовании Крымской платформы для "мирного восстановления контроля" Украины над Крымским полуостровом "в соответствии с международным правом".