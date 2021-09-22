Украинские военные провели учения возле админграницы с Крымом. Они использовали РСЗО "Ураган"

Военные провели условные стрельбы по координатам, предоставляемым операторами беспилотных летательных аппаратов. По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, солдаты нанесли огонь по пехоте и бронетехнике условного противника, находящегося во втором эшелоне на расстоянии 30 километров.

Тренировки артиллерийского подразделения проходили на фоне обстановки, максимально приближенной к реальной. По легенде учений, первая волна наступления условного противника потерпела поражение, попав на минные заграждения. Операторы беспилотников обнаружили в тылу противника резервы и пытались осуществить марш, чтобы усилить передовые отряды, пояснил Наев.

"Подразделение быстро выдвинулось из района сосредоточения, совершило марш, развертывание в районе огневых позиций, наведение на условные цели для их дальнейшего поражения и изменение позиций", – добавил командующий.