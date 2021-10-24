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Любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и Российской Федерации – Арестович

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Арестович считает, что Россия блефует
Арестович считает, что Россия блефует
Фото: radiosvoboda.org

Россия блефует, когда делает вид, что может начать широкомасштабное вторжение в Украину. Об этом 24 октября в интервью телеканалу "Дом" заявил внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

"Российские военные, как профессионалы, прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации. Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать. И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы – это блеф", – сказал он.

Советник главы ОП считает, что задача этого блефа – напугать Украину, заставить подвинуться "в отношении российских хотелок".

"Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут. Лучшее, что можно сделать – между собой договариваться, используя нормандский и минский форматы", – объяснил Арестович.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В августе 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что украинская армия готова к отражению полномасштабной агрессии России. "Вооруженные силы будут готовы. Они к этому готовятся постоянно, каждый день. Этому посвящена вся наша деятельность – подготовке к отражению широкомасштабного наступления", – отметил он.

Теги: Россия, армия, вторжение, Алексей Арестович, советник, война в Украине, война на Донбассе, российские военные
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