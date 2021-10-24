Любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и Российской Федерации – Арестович

"Российские военные, как профессионалы, прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации. Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать. И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы – это блеф", – сказал он.

Советник главы ОП считает, что задача этого блефа – напугать Украину, заставить подвинуться "в отношении российских хотелок".

"Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут. Лучшее, что можно сделать – между собой договариваться, используя нормандский и минский форматы", – объяснил Арестович.