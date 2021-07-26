США отрабатывают на учениях сценарии помощи Украине в случае вторжения войск РФ – Саакашвили

"Сейчас у США один из сценариев, который Пентагон рассматривает – это вопрос противодействия… У них сейчас такие игры проходят: российские войска проводят возле соседней страны, друга Америки (Украину они не называют), военные учения, после чего переходят линию соприкосновения и под видом сначала сепаратистов, потом просто заходят вглубь страны... И как Пентагон участвует в отражении этого", – сказал он.

Грузинско-украинский политик отметил, что, в отличие от 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию, сейчас у США "это все проходит интенсивно".

"Здесь у них уже есть все. В 2008 году им надо было все перебрасывать издалека. Сейчас у них эти силы есть. Сейчас только вопрос политического решения. Поэтому у меня только вопрос – что увидел [президент РФ Владимир] Путин в глазах [президента США Джо] Байдена, увидел ли он решимость, что США действительно приведут этот сценарий в действие", – объяснил Саакашвили.