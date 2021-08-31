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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный о полномасштабном вторжении России: Вооруженные силы Украины готовятся к этому каждый день

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Залужный: Общество должно верить своим Вооруженным силам
Залужный: Общество должно верить своим Вооруженным силам
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинская армия готова к отражению полномасштабной агрессии России. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в комментарии телеканалу "Дом" 31 августа.

"Вооруженные силы будут готовы. Они к этому готовятся постоянно, каждый день. Этому посвящена вся наша деятельность – подготовке к отражению широкомасштабного наступления", – отметил он.

В ВСУ сегодня отрабатывают соответствующие планы и задачи, добавил военный.

"Настоящим составом Вооруженных сил сегодня отрабатываются планы и задачи. Плюс у нас есть планы и программы, которые позволяют в кратчайшие сроки нарастить боеспособность армии, я имею в виду и в численном, и в качественном соотношении, которые обеспечат выполнение задач отражения широкомасштабной агрессии", – сообщил Залужный.

По его мнению, украинское общество должно противостоять российской пропаганде и, прежде всего, верить своей армии.

"Общество должно верить своим Вооруженным силам. Должно верить в свою победу. Общество должно само вот в этой кампании, в борьбе против лжи и дезинформации, стать бойцом. Это дело каждого. Не только Вооруженных сил. И насколько мы будем сопротивляться все вместе, настолько будем крепче", – заключил главнокомандующий ВСУ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Россия, Донбасс, пропаганда, военные, Вооруженные силы Украины, агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Валерий Залужный, дезинформация
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