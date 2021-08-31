Залужный о полномасштабном вторжении России: Вооруженные силы Украины готовятся к этому каждый день

"Вооруженные силы будут готовы. Они к этому готовятся постоянно, каждый день. Этому посвящена вся наша деятельность – подготовке к отражению широкомасштабного наступления", – отметил он.

В ВСУ сегодня отрабатывают соответствующие планы и задачи, добавил военный.

"Настоящим составом Вооруженных сил сегодня отрабатываются планы и задачи. Плюс у нас есть планы и программы, которые позволяют в кратчайшие сроки нарастить боеспособность армии, я имею в виду и в численном, и в качественном соотношении, которые обеспечат выполнение задач отражения широкомасштабной агрессии", – сообщил Залужный.

По его мнению, украинское общество должно противостоять российской пропаганде и, прежде всего, верить своей армии.

"Общество должно верить своим Вооруженным силам. Должно верить в свою победу. Общество должно само вот в этой кампании, в борьбе против лжи и дезинформации, стать бойцом. Это дело каждого. Не только Вооруженных сил. И насколько мы будем сопротивляться все вместе, настолько будем крепче", – заключил главнокомандующий ВСУ.