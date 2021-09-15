Замкомандующего Объединенными силами Шевченко: Под видом учений Россия ежегодно увеличивает войска на границе с Украиной

Шевченко отметил, в частности, масштабные российско-белорусские учения "Запад 2021", которые проходили с 9 сентября.

"Россия продолжает наращивать свое присутствие вдоль государственной границы [с Украиной]. Замечено увеличение количества российских войск на территории Беларуси, на временно оккупированной территории в Крыму. Под видом проведения учений каждый год идет увеличение личного состава, техники вдоль государственной границы с Украиной", – отметил полковник.

Он подчеркнул, что, хотя угроза существует, на сегодняшний день, с учетом всех изменений в законодательстве, у Украины "достаточно сил и средств, обученного личного состава и техники, достаточно резервов, чтобы сдержать агрессию на востоке Украины".

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что "это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

11 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что отвод российских войск от границы был "символическим" и угроза остается. Он также обратил внимание на то, что российские военные на учениях отрабатывали не оборонительные, а наступательные действия.