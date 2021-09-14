РФ сорвала очередное заседание ТКГ, хотела обсуждать "план действий" боевиков, а не "формулу Штайнмайера" – Гармаш

Гармаш: Усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска были направлены на то, чтоб сорвать обсуждение и последующую имплементацию пресловутой "формулы Штайнмайера" Фото: Сергей Гармаш / Facebook

"Москва уже не может придумать поводов для блокировки открытия КПВВ и обмена удерживаемыми лицами, поэтому она решила заблокировать саму гуманитарную рабгруппу ТКГ, где эти вопросы обсуждаются", – отметил он. По его словам, чтобы сделать это, на заседание подгруппы отправили осужденную за терроризм "эксперта" Майю Пирогову, присутствием которой ранее блокировали работу политической рабгруппы.

Таким образом, политическая подгруппа могла бы провести заседание – но, как отметил Гармаш, "разблокировать процесс работы группы не означает начать работать".

"Основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска сегодня были направлены на то, чтоб сорвать обсуждение и, соответственно, последующую имплементацию пресловутой "формулы Штайнмайера". На этом настаивала Украина и даже модератор от ОБСЕ, но Москва и Ко упорно заявляли, что это вопрос второстепенный и они хотят обсуждать некий "план действий", представленный ОРДЛО, а не формулы или законы", – написал Гармаш.

Он подчеркнул, что обсуждение Киевом "плана действий" боевиков означало бы признание их в качестве одной из сторон переговоров, хотя они не являются ни стороной конфликта, ни членами ТКГ.

"Этого Москва только и добивается уже восьмой год. Но то, что они так демонстративно "забивают" на формулу Штайнмайера, к принятию которой призывают Берлин и Париж, – это уже привет Европе", – добавил Гармаш.

Спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил УНН, что украинский МИД отправит ноту ОБСЕ с просьбой принять соответствующие меры в связи с блокированием гуманитарной подгруппы присутствием там Пироговой.