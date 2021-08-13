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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, ее мифологизировали – Гармаш

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Гармаш: Сама формула мифологизирована, там нет того, что ей приписывают
Гармаш: Сама формула мифологизирована, там нет того, что ей приписывают 
Фото: Sergiy Garmash / Facebook

В реализации так называемой "формулы Штайнмайера" нет ничего страшного, но сделать это невозможно, потому что Россия заблокировала политическую подгруппу трехсторонней контактной группы по Донбассу, где эта формула должна обсуждаться, заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24" 13 августа.

"В очередной раз хочу повторить, что в "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, ее мифологизировали. Почему-то многие ее представляют как проведение выборов до передачи под контроль Украины ее границы. Во-первых, в самой формуле нет слова "граница", там вообще не упоминается об этом факторе. Во-вторых, в формуле в очередной раз подчеркивается, что выборы должны пройти согласно Конституции Украины, по законам Украины и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ предусматривают контроль государства над территорией, на которой оно проводит выборы", – сказал Гармаш.

Гармаш считает, что канцлер Германии во время визита в Украину 22 августа снова "чисто дежурно" заявит о необходимости выполнения этой договоренности. Он подчеркнул, что не видит проблем в ее реализации, но после того, как Россия выполнит свои обязательства, взятые ею в Париже в 2019 году.

"Она на сегодняшний день не выполнила ни одного, мы выполнили все, кроме "формулы Штайнмайера", и то не по нашей вине, а потому что Россия заблокировала политическую подгруппу, где эта формула должна обсуждаться. Мы не можем принять ее просто так, без обсуждения в ТКГ. Поэтому это от нас не зависит. Сама формула мифологизирована, там нет того, что приписывают этой формуле", – подчеркнул Гармаш.

Перспектив изменения поведения РФ он не видит.

"Я не питаю иллюзий, что Россия признает себя стороной конфликта просто так, без того, чтобы ее заставили это сделать. Возможны какие-то изменения в позиции ОБСЕ, но общей ситуации в ТКГ это не изменит, к сожалению. Скорее всего, ТКГ будет работать в том же режиме, в котором работала последние семь лет", – считает Гармаш.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 октября 2019 года члены трехсторонней контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО. В письме, которое подписал тогдашний глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.

Закрепление "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве зафиксировано в коммюнике по итогам саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

В 2019 году ряд областных, районных и городских советов в Украине выступили против "формулы Штайнмайера". Помимо этого, в Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне, Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Львове, Мариуполе, Краматорске и других городах страны прошли акции протеста с лозунгом "Нет капитуляции!".

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что в "формуле Штайнмайера" нет никакой "зрады" и "это фантастический документ", но имплементировать ее в украинское законодательство мешает Россия на заседаниях политической рабочей группы ТКГ.

О необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство 12 июля 2021 года перед ужином с Зеленским в Берлине заявляла Меркель. "Нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы хотим, чтобы в этих регионах были проведены выборы", – сказала она.

Теги: выборы, Сергей Гармаш, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, формула Штайнмайера, ТКГ
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