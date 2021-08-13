В "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, ее мифологизировали – Гармаш

Гармаш: Сама формула мифологизирована, там нет того, что ей приписывают Фото: Sergiy Garmash / Facebook

"В очередной раз хочу повторить, что в "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, ее мифологизировали. Почему-то многие ее представляют как проведение выборов до передачи под контроль Украины ее границы. Во-первых, в самой формуле нет слова "граница", там вообще не упоминается об этом факторе. Во-вторых, в формуле в очередной раз подчеркивается, что выборы должны пройти согласно Конституции Украины, по законам Украины и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ предусматривают контроль государства над территорией, на которой оно проводит выборы", – сказал Гармаш.

Гармаш считает, что канцлер Германии во время визита в Украину 22 августа снова "чисто дежурно" заявит о необходимости выполнения этой договоренности. Он подчеркнул, что не видит проблем в ее реализации, но после того, как Россия выполнит свои обязательства, взятые ею в Париже в 2019 году.

"Она на сегодняшний день не выполнила ни одного, мы выполнили все, кроме "формулы Штайнмайера", и то не по нашей вине, а потому что Россия заблокировала политическую подгруппу, где эта формула должна обсуждаться. Мы не можем принять ее просто так, без обсуждения в ТКГ. Поэтому это от нас не зависит. Сама формула мифологизирована, там нет того, что приписывают этой формуле", – подчеркнул Гармаш.

Перспектив изменения поведения РФ он не видит.

"Я не питаю иллюзий, что Россия признает себя стороной конфликта просто так, без того, чтобы ее заставили это сделать. Возможны какие-то изменения в позиции ОБСЕ, но общей ситуации в ТКГ это не изменит, к сожалению. Скорее всего, ТКГ будет работать в том же режиме, в котором работала последние семь лет", – считает Гармаш.