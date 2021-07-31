"Нет никаких проблем". Резников прокомментировал возможность имплементации в Украине "формулы Штайнмайера"

"Чтобы ее имплементировать в украинское законодательство, нужно всего-навсего вставить ее в текст закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который действует с 2015 года и продлевается каждый год", – сказал он.

По словам вице-премьера, в указанном законе "и без того есть пункт 10, который описывает эту формулу".

"Нет никаких проблем. Если это единственное условие, я уверен – Украина с удовольствием на него пойдет. Нюанс в том, что ранее в рамках "Нормандской четверки" было принято решение обсуждать этот вопрос в политической рабочей группе ТКГ (трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. – "ГОРДОН"). [...] И что имеем? Представители России и приглашенные ими говорят: "А нам сейчас это не надо, мы уже хотим этот закон переписать, он нам не нравится", – объяснил Резников.

Он подчеркнул, что в таком случае при имплементации "формулы Штайнмайера" могут возникнуть проблемы.

"Дилемма: либо мы не должны их слушать, а взять и имплементировать "формулу Штайнмайера" – тогда не будет ли это считаться нарушением процедур Комплекса мер? Это вопрос к нашим европейским партнерам: если вы просите нас имплементировать формулу на уровне главы государства, означает ли это, что нужно прекратить соответствующие консультации в ТКГ? Что дальше? Что сделает Кремль в ответ для исполнения своей части Минских соглашений? Вопрос риторический", – считает Резников.