Количество обстрелов на Донбассе растет в геометрической прогрессии – украинская сторона СЦКК

Он сообщил, что только за выходные 11-го и 12 сентября на Донбассе погибло четверо украинских военных, 15 получили ранения.
"Всего за двое суток вооруженными формированиями Российской Федерации осуществлено 47 обстрелов с применением минометов калибров 82 и 120 мм, артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и других средств ближнего боя. По моему мнению, это обусловлено началом активной фазы стратегических учений "Запад-2021" и началом проведения выборов в Госдуму России с привлечением гражданского населения, которое получило паспорта Российской Федерации и проживает на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Еще одним фактором, по моему мнению, также являются попытки показать человечеству мощь своих незаконных вооруженных формирований путем проведения некоторых акций гибридной войны", – рассказал Апполонов.
По его словам, такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны оккупантов не было с 2016 года.
"Даже если мы посмотрим прошлый год, июль 2020 года – после заключения соглашений о режиме прекращения огня, до Нового года, было более-менее, придерживались режима прекращения огня. Но в начале этого года – май, июнь – это растет в геометрической прогрессии", – добавил глава украинской стороны СЦКК.
Российское командование наращивает боевые возможности оккупационных войск и боевиков ОРДЛО, планирует сборы снайперов, тактические занятия по стрельбе, сообщила сегодня пресс-служба Главного разведывательного управления Минобороны в Facebook.
"Оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и провоцирования огня", – уточняется в посте.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.
10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась. За первые 14 дней сентября, по подсчетам издания "ГОРДОН", погибли пять украинских военных.