Количество обстрелов на Донбассе растет в геометрической прогрессии – украинская сторона СЦКК

Он сообщил, что только за выходные 11-го и 12 сентября на Донбассе погибло четверо украинских военных, 15 получили ранения.

"Всего за двое суток вооруженными формированиями Российской Федерации осуществлено 47 обстрелов с применением минометов калибров 82 и 120 мм, артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и других средств ближнего боя. По моему мнению, это обусловлено началом активной фазы стратегических учений "Запад-2021" и началом проведения выборов в Госдуму России с привлечением гражданского населения, которое получило паспорта Российской Федерации и проживает на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Еще одним фактором, по моему мнению, также являются попытки показать человечеству мощь своих незаконных вооруженных формирований путем проведения некоторых акций гибридной войны", – рассказал Апполонов.

По его словам, такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны оккупантов не было с 2016 года.

"Даже если мы посмотрим прошлый год, июль 2020 года – после заключения соглашений о режиме прекращения огня, до Нового года, было более-менее, придерживались режима прекращения огня. Но в начале этого года – май, июнь – это растет в геометрической прогрессии", – добавил глава украинской стороны СЦКК.

Российское командование наращивает боевые возможности оккупационных войск и боевиков ОРДЛО, планирует сборы снайперов, тактические занятия по стрельбе, сообщила сегодня пресс-служба Главного разведывательного управления Минобороны в Facebook.

"Оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и провоцирования огня", – уточняется в посте.