В сентябре на Донбассе погибло уже пять украинских военных Фото: ЕРА (архив)

Сердюк пишет, что за день до гибели – 11 сентября – у Чепурного закончился контракт с Вооруженными силами Украины.

Он уже считался гражданским лицом и 12 сентября приехал попрощаться с сослуживцами и забрать вещи, уточнила "Новинарня".

В тот момент начался артобстрел, Чепурной и еще трое военнослужащих бросились в укрытие. Первые трое спаслись, но получили осколочные ранения, а Чепурной принял на себя весь удар осколков мины 120 калибра, которая упала рядом, и спасти его не смогли.

Сердюк уточнил, что этот военнослужащий – уроженец Херсонской области.

13 сентября пулевое ранение, несовместимое с жизнью, получил житель Львовской области, старший солдат Демьян Данылив, проинформировал Львовский облсовет.

Данылив был командиром механизированного отделения. Он погиб во время обстрела в Новоайдарском районе Луганской области. 12 августа Даныливу исполнилось 24 года.

По подсчетам издания "ГОРДОН", Чепурной стал четвертой боевой потерей ВСУ в сентябре, а Данылив – пятой. 11 сентября погибли военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона Алексей Куленко и солдат 74-го отдельного разведывательного батальона Денис Герман, на следующий день оккупанты убили матроса Артура Голуба.