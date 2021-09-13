Сослуживцы рассказали об украинских военных, погибших на Донбассе на выходных

11 сентября в результате артиллерийского обстрела со стороны оккупантов погиб военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона солдат Денис Герман, сообщила пресс-служба батальона в Facebook.
Также в тот день погиб уроженец Кировоградской области, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона Алексей Куленко.
12 сентября оккупанты убили 27-летнего матроса Артура Голуба, сообщила пресс-служба 503-го отдельного батальона морской пехоты.
"Враждебная нечисть унесла жизнь нашего собрата, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял. Погиб матрос Артур Голуб с Житомирской области, ему было всего 27 лет. Брат, твоя военная семья обещает – уроды обязательно поплатятся за твою жизнь своими! Покойся с миром", – написали сослуживцы погибшего.
Голуб – третий погибший на Донбассе украинский военный за последние два дня.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.