Сослуживцы рассказали об украинских военных, погибших на Донбассе на выходных

За два дня на Донбассе были убиты трое украинских военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

11 сентября в результате артиллерийского обстрела со стороны оккупантов погиб военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона солдат Денис Герман, сообщила пресс-служба батальона в Facebook.

Скриншот: Окремий Розвідувальний Батальйон / Facebook

Также в тот день погиб уроженец Кировоградской области, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона Алексей Куленко.

12 сентября оккупанты убили 27-летнего матроса Артура Голуба, сообщила пресс-служба 503-го отдельного батальона морской пехоты.

"Враждебная нечисть унесла жизнь нашего собрата, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял. Погиб матрос Артур Голуб с Житомирской области, ему было всего 27 лет. Брат, твоя военная семья обещает – уроды обязательно поплатятся за твою жизнь своими! Покойся с миром", – написали сослуживцы погибшего.

Голуб – третий погибший на Донбассе украинский военный за последние два дня.