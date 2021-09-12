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ВОЙНА В УКРАИНЕ

11 сентября на Донбассе погибло двое украинских военных, девять получили ранения, еще один – травму – штаб ООС

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За сутки погибло двое украинских военнослужащих
За сутки погибло двое украинских военнослужащих
Фото: EPA

В результате обстрелов российско-оккупационными войсками на Донбассе 11 сентября двое украинских военнослужащих были ранены, еще 10 пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 12 сентября.

Оккупанты открывали огонь 14 раз.

"В направлении Новогнатовки российские наемники обстреливали наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. Из этого же крупнокалиберного оружия российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Новогнатовки, в результате чего повреждены частное здание и прилегающая территория", – сообщили в штабе.

По данным пресс-центра, пострадавших среди местного населения нет.

"Также из артиллерии калибра 122 мм враг дважды вел многочисленные обстрелы вблизи Верхнеторецкого. В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вооруженные формирования РФ применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку от Старогнатовки. Вблизи Талаковки и Нью-Йорка наемники вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов", – говорится в сообщении.

Также в районе Нью-Йорка российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм.

"Неподалеку от Причепиловки враг применил гранатометы различных систем и минометы калибра 120 мм. Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия было обстреляно Водяное в Приазовье. Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов", – добавили в пресс-центре.

Кроме того, беспилотники боевиков типа "Орлан-10" дважды пересекали линию разграничения.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять получили ранения, еще один – боевое травмирование. Состояние здоровья трех защитников – средней тяжести, остальных – удовлетворительное. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь", – сообщили в штабе.

С начала суток 12 сентября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/375765670871973/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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