Главнокомандующий ВСУ озвучил данные о потерях боевиков в результате ответного огня на Донбассе

"Только с начала сентября противник обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 – из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В их результате один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще восемь – боевые травмы. [...] На обстрелы противника военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ. По данным нашей разведки, потери врага составили шесть убитых и 12 раненых", – написал он.

По словам главнокомандующего, ситуация в районе проведения ООС остается под полным контролем ВСУ.

"Вражеские провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся. Зато постоянно готовимся к отражению различных угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения. Высокий уровень наших боевых возможностей наряду с готовностью общества к сопротивлению является гарантией сдерживания агрессора и безопасности страны", – объяснил Залужный.