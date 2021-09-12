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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главнокомандующий ВСУ озвучил данные о потерях боевиков в результате ответного огня на Донбассе

Залужный отметил, что ситуация на Донбассе контролируема украинскими военными
Залужный отметил, что ситуация на Донбассе контролируема украинскими военными
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала сентября в результате ответного огня Вооруженных сил Украины на обстрелы со стороны незаконных военных формирований Донбасса погибли шесть боевиков. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил 11 сентября.

"Только с начала сентября противник обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 – из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В их результате один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще восемь – боевые травмы. [...] На обстрелы противника военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ. По данным нашей разведки, потери врага составили шесть убитых и 12 раненых", – написал он.

По словам главнокомандующего, ситуация в районе проведения ООС остается под полным контролем ВСУ.

"Вражеские провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся. Зато постоянно готовимся к отражению различных угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения. Высокий уровень наших боевых возможностей наряду с готовностью общества к сопротивлению является гарантией сдерживания агрессора и безопасности страны", – объяснил Залужный.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

11 сентября по состоянию на 17.00 на Донбассе, по данным штаба операции Объединенных сил, погиб один украинский военнослужащий, восемь получили ранения и двое – боевые травмы.

Вечером того же дня оперативно-тактическая группировка "Север" сообщила в Facebook о погибшем украинском военнослужащем, не уточнив, идет ли речь о том же погибшем или уже о втором за день.

Теги: Донбасс, боевики, раненые, перемирие, ВСУ, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, погибшие, операция Объединенных сил, Валерий Залужный, ООС
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