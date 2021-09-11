Число раненых сегодня на Донбассе украинских военнослужащих достигло восьми, есть травмированные и погибший

Ранеными на Донбассе медики занимаются сегодня с утра Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

"11 сентября зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. [...] В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое – боевые травмы", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что трое раненых находятся в состоянии средней тяжести, другие – в удовлетворительном.

По данным штаба ООС, в субботу боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Новогнатовка и Верхнеторецкое (из артиллерии калибра 122 мм), Золотое-4 (из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия), Старогнатовка (из станковых противотанковых гранатометов), Талаковка (из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов), Нью-Йорк (из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов).

"На обстрелы врага наши защитники открывали огонь в ответ", – подчеркнули военные.

Также боевики использовали беспилотники, в том числе для сбрасывания мин.

Украинский военнослужащий погиб сегодня на Донбассе утром, тогда же трое военных получили ранения.

Позже сообщалось о еще трех раненых украинских военных.