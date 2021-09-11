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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число раненых сегодня на Донбассе украинских военнослужащих достигло восьми, есть травмированные и погибший

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Ранеными на Донбассе медики занимаются сегодня с утра
Ранеными на Донбассе медики занимаются сегодня с утра
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В субботу, 11 сентября, по состоянию на 17.00 в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вследствие обстрелов со стороны боевиков ранения получили восемь украинских военнослужащих, один погиб. Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр штаба ООС.

"11 сентября зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. [...] В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое – боевые травмы", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что трое раненых находятся в состоянии средней тяжести, другие – в удовлетворительном.

По данным штаба ООС, в субботу боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Новогнатовка и Верхнеторецкое (из артиллерии калибра 122 мм), Золотое-4 (из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия), Старогнатовка (из станковых противотанковых гранатометов), Талаковка (из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов), Нью-Йорк (из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов).

"На обстрелы врага наши защитники открывали огонь в ответ", – подчеркнули военные.

Также боевики использовали беспилотники, в том числе для сбрасывания мин.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/533146314427917/

Украинский военнослужащий погиб сегодня на Донбассе утром, тогда же трое военных получили ранения.

Позже сообщалось о еще трех раненых украинских военных.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

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