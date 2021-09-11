Данилов назвал оккупацию Крыма и войну на Донбассе следствиями олигархической системы в Украине

Данилов сказал, что олигархическая клановая система опасна для существования Украины Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Олигархи, монополия и коррупция. Если мы не уничтожим этот треугольник, мы не сможем развивать нашу страну. И то, что происходит сегодня на территории Донецкой и Луганской областей, в Крыму, – это последствия олигархической экономической модели развития Украины. Это очень опасная вещь", – предупредил он.

По словам секретаря СНБО, олигархическая клановая система "очень опасна для существования Украины".

"Это началось не вчера. Впервые в 1998 году зашли большие деньги олигархов в Верховную Раду. С этого периода началось очень сложное время для страны. Чем это закончилось, мы все с вами видим", – заключил он.