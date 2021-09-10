"Голос" поддержал направление законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию

Кира Рудик: В Украине есть все возможности и законы, которые могут помочь бороться с олигархами. То, чего нет, так это справедливой судебной системы Фото: goloszmin.org

По словам Рудик, "Голос" имел и раньше претензии к закону, который, по ее мнению, на самом деле не борется с олигархами. При этом документ дает право СНБО называть того или иного человека в соответствии с определенными критериями олигархом.

"Эти критерии очень плохо прописаны и, собственно, могут быть применены к любому. Хуже в этой истории то, что в документе не прописано, а что дальше. В Украине есть все возможности и законы, которые могут помочь бороться с олигархами. То, чего нет, так это справедливой судебной системы. Потому что каждый шаг, который сейчас будет сделан против олигархов, завершится в суде, где олигарх опровергает все обвинения", – сказала народный депутат.

Она сообщила, что партия "Голос" не поддержит этот законопроект во втором чтении.