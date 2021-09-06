Разумков подтвердил, что Рада получила письмо омбудсмена с критикой законопроекта об олигархах

Разумков: Там есть видение, связанное с соответствием Конституции. А с другой стороны, там вопросы, связанные с Венецианской комиссией Фото: rada.gov.ua

"Действительно, Людмила Леонтьевна прислала соответствующее письмо. Сейчас разбираемся, изучаем, после этого будет немного больше информации и смогу более расширенно ответить. Там есть видение, связанное с соответствием Конституции. Но Конституцию мы толковать точно не можем, есть должностные лица. А с другой стороны, там вопросы, связанные с Венецианской комиссией", – сказал Разумков.

Он добавил, что на этой неделе Рада не планирует рассматривать законопроект о деолигархизации.