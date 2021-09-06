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ПОЛИТИКА

Разумков подтвердил, что Рада получила письмо омбудсмена с критикой законопроекта об олигархах

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Разумков: Там есть видение, связанное с соответствием Конституции. А с другой стороны, там вопросы, связанные с Венецианской комиссией
Разумков: Там есть видение, связанное с соответствием Конституции. А с другой стороны, там вопросы, связанные с Венецианской комиссией
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что парламент получил официальное письмо от уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в котором она указала на несоответствие Конституции законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Об этом он сказал на брифинге 6 сентября, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Действительно, Людмила Леонтьевна прислала соответствующее письмо. Сейчас разбираемся, изучаем, после этого будет немного больше информации и смогу более расширенно ответить. Там есть видение, связанное с соответствием Конституции. Но Конституцию мы толковать точно не можем, есть должностные лица. А с другой стороны, там вопросы, связанные с Венецианской комиссией", – сказал Разумков.

Он добавил, что на этой неделе Рада не планирует рассматривать законопроект о деолигархизации.

Контекст:

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

17 июня парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС высказался за необходимость экспертизы законопроекта об олигархах со стороны уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщал портал My.ua.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

Теги: конституция, Людмила Денисова, законодательство, парламент, законопроект, олигархи, омбудсмен, Дмитрий Разумков, критика, письмо
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