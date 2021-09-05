Посол Германии оценила законопроект Зеленского об олигархах

"Как по мне, это действительно смелый первый шаг. Надо дать больше полномочий Антимонопольному комитету, наконец закончить судебную реформу... Но этот законопроект под названием "деолигархизация" является очень символичным, известным и знаковым. Мне кажется, что нечто похожее нужно. Но на долгую перспективу надо просто дать больше полномочий институтам, которые уже существуют, их надо больше поддерживать в борьбе против олигархов", – сказала она.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

17 июня парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС высказался за необходимость экспертизы законопроекта об олигархах со стороны уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщал портал My.ua.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.