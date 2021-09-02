Ермак ответил, звучали ли фамилии Коломойского и Фирташа в ходе встречи Зеленского с Байденом

Фамилии Коломойского и Фирташа могли звучать во время общения тет-а-тет между Байденом (справа) и Зеленским (слева), допустил глава ОПУ Фото: EPA

Он подвел первые итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, в частности – его встречи с главой Белого дома Джо Байденом.

"Это был беспрецедентный, глубокий, очень конструктивный, честный разговор друзей, партнеров, которые могут обсуждать любые вопросы, обсуждать их открыто. Которые очень заинтересованы в укреплении отношений, выведении их на новый уровень. И я думаю, что это большое начало новой эры в отношениях между Украиной и Америкой", – отметил Ермак.

Журналисты спросили главу ОПУ, звучали ли во время переговоров между Байденом и Зеленским фамилии украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, к которым есть вопросы у американского правосудия.

"Есть фамилии, которые на слуху, но мы говорим о системе, которая 30 лет мешает Украине двигаться вперед", – сказал Ермак.

Сотрудники агентства уточнили, значит ли его ответ, что конкретных фамилий не было.

"Я могу говорить о той части переговоров, на которой присутствовал я. Конкретные фамилии не звучали, но вполне возможно, что они могли звучать во время общения тет-а-тет между президентами [Байденом и Зеленским]", – добавил глава ОПУ.