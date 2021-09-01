Гетманцев: Потенциал законопроекта №5600 об упразднении налоговых льгот – $2 млрд

"Миллиарды. Причем даже не гривен. Потенциал этого законопроекта оценивается в $2 млрд для бюджета. Это как раз те деньги, которые не доплачивают бизнесы, использующие неравные условия налогообложения", – отметил Гетманцев.

Он рассказал, чьих именно интересов коснется новый закон в случае его принятия Радой.

"Добытчики различных руд, производители курятины, строители. На 5% индексируются ставки всех налогов, которые взимаются в абсолютных величинах. Также поменяем некоторые нормы администрирования акцизов. Например, администрирование местного розничного акциза переводим на уровень производителя. Сельскохозяйственные земли, которые обрабатываются "вчерную", предложим вывести "вбелую" – наступаем на мозоль "черным" аграриям", – подчеркнул Гетманцев.

По его словам, принятие налогового закона – "достаточно серьезная задача", к документу перед его голосованием Радой во втором чтении подали рекордные 11 400 правок.

"Конечно, предполагали [сопротивление]. И оно не завершится, потому что каждый день без этого закона приносит бизнесу сверхдоход, – сказал Гетманцев. – В нем речь о крупном бизнесе, но не только олигархическом. Например, строительный бизнес имеет налоговую нагрузку в три раза меньше, чем другие отрасли, скажем, то же сельское хозяйство. В Украине создали для строителей определенный офшор… Так не должно быть в воюющей стране".