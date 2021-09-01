Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты

Амнистия – это не ревизия вашего имущества. Это повод для каждого человека сесть и свести свой финансовый баланс

– Люди опасаются 1 сентября, потому как считают, что государство залезает к ним в карман, чтобы навести там порядок на свой лад. Чего именно ждать украинцам от налоговой амнистии?

– Государство, может быть, и хочет, но мы ему не позволим (смеется). Никаких сверхполномочий ни у налоговой, ни у других контролирующих служб не появится. Начнем с того, что граждане не должны, а имеют право воспользоваться инструментом налоговой амнистии. Даже в названии закона указано – добровольно.

Не читайте полезных и бесполезных идиотов в соцсетях. Амнистия – это не ревизия вашего имущества. Это повод для каждого человека сесть и свести свой финансовый баланс. Посмотреть, сколько чего есть, какие источники поступлений, по каким активам в будущем могут возникнуть вопросы, и принять решение – надо или нет проходить через амнистию. Это возможность получить документ о легальности происхождения своих средств.

Нет и никогда не будет права у государства спросить у вас, откуда имущество – квартира, машина, дача, деньги, бриллианты. Тем, что вы имеете сейчас, вы свободно распоряжаетесь. Никто вас не ограничивает. Однако в случае, если вы захотите в будущем потратить ваш "черный" капитал на приобретение дорогих вещей, такие вопросы к вам, конечно, возникнут.

Кроме того, ваши деньги, с которых уплачены налоги, и так "белые", не подлежат амнистии. Если человек ранее указывал деньги в декларации либо получал доходы от налоговых агентов с уплатой налогов, он уже имеет "белые" средства.

Каждому гражданину Украины мы автоматически амнистируем 400 тыс. грн без подачи деклараций. Считается, что у вас может быть, кроме ваших "белых" доходов, еще до 400 тыс. грн сбережений, ведь вы получали всю жизнь зарплату. Кроме этого, автоматически амнистируем одну квартиру до 120 м², дом до 240 м², земельный участок в пределах норм бесплатной приватизации на каждого человека.

– Кто может воспользоваться амнистией?

– Налоговый резидент Украины – это в том числе иностранец с постоянным видом на жительство или гражданин, который был налоговым резидентом на момент получения дохода в Украине. Например, врач работал и жил в Украине, а потом поехал работать доктором в Чехию. За всю жизнь он собрал $50 тыс. Теперь может воспользоваться амнистией. И эти амнистированные деньги будут доказанно иметь легальность происхождения, признаваемую во всем мире.

Не могут только чиновники, люди, у которых активы в России, юрлица (амнистия – для физических лиц).

– Поясните, пожалуйста, на примере доктора, как он может обелить доходы и спокойно пользоваться ими?

– Обелить – плохое слово (смеется). Он берет свои деньги, идет в банк, открывает спецсчет (в любой валюте), который предназначен исключительно для добровольного декларирования (государство один раз должно увидеть наличие этих денег), получает справку в банке, заполняет специальную декларацию, указывает в ней $50 тыс. и 5% от суммы – это $2,5 тыс. по курсу – перечисляет в бюджет Украины. Все, доход амнистирован. Если захочет, может запросить справку у налоговой (и я рекомендовал бы всем это делать) о нулевом декларировании денег. Получив справку в банке, он может сразу деньги снимать, перечислять и распоряжаться ими – мы не требуем держать деньги на счету.

– Теперь тот же врач сказал, зачем нужно кому-то дарить мои кровные $2,5 тыс. Каковы последствия?

– С высокой долей вероятности – никакие. Однако если в будущем он захочет что-то дорогостоящее купить, учить детей за границей (это работает в подавляющем большинстве цивилизованных стран и заработает вскоре у нас), то у него спросят, откуда деньги, – сначала банк, а потом налоговая. И ему надо будет показать источник.

– И что будет, если не сможет?

– Репрессий никаких не предусмотрено. Налоговая начислит налог на средства, полученные с уклонением от налогообложения. Мне кажется, если государство дает возможность выйти вбелую по ставке в 5%, то грех этим не воспользоваться. Особенно учитывая, что сейчас ставка налога 19,5%.

Финансовый мониторинг проводится во всем мире, и в Украине в том числе, и дальше будет ужесточаться. Это требования международных финансовых организаций, которые заботятся о том, чтобы в мире вращались "белые" деньги.

Сейчас налоговая может проконтролировать вас в момент получения дохода. Например, когда работодатель дает конверт, налоговая может словить за руку работодателя и потребовать доплату налога и штраф. Это прямой метод. Он работает не очень эффективно. Поэтому во многих цивилизованных странах мира предпочтение отдается косвенным методам налогового контроля, когда доход определяется по расходам. Такие методы, к слову, уже сейчас применяются ко мне, как к депутату, и к государственным чиновникам.

Министр финансов неоднократно заявлял, что Кабмин разрабатывает законопроект о непрямых методах финансового контроля. Налоговая уже может отслеживать покупки, которые видны по базам – квартиры, машины и так далее. Мы не знаем всех деталей, какие именно меры контроля предложит Минфин, но, надеюсь, к концу года это прояснится.

– Зарплаты в конвертах таким образом легализуются?

– Если хочет человек, может положить сбережения на счет и уплатить налог. Но если речь о текущих жизненных расходах, то они входят в те самые 400 тыс. грн, которые амнистированы автоматически.

– Если речь не о враче, а, скажем, о физлице-предпринимателе?

– Огромная часть ФЛП не декларирует все доходы, полученные наличными. Предприниматель должен свести финансовый баланс. Третья группа, заплатив 5% от своего оборота, уже получила свои легальные деньги. Их не надо амнистировать.

Вторая группа платит фиксированный налог. Но у нее есть лимит – 5 млн грн в год. Это чистые легальные деньги, что зафиксировано в книге учета доходов. К ним вопросов нет.

Когда ФЛП имеет сверх этого доход, то действует, как доктор, – идет в банк и очищает деньги.

Если кто-то хранит активы за границей, их тоже можно легализовать. Не надо ничего класть в банк. Достаточно задекларировать активы за границей (дома, машины, счета и так далее), подтвердить это документально и уплатить налог. Если человек возвращает в Украину актив, платит 5%, если не возвращает, в первое полугодии после начала амнистии уплачивает налог по ставке 7%, во втором полугодии – 9%. Мы хотим, чтобы они вернули деньги в Украину, поэтому предлагаем более выгодные условия.

– Но не могут же они виллу вернуть в Украину?

– Тогда задекларируй, заплати 7–9% налога от стоимости и живи счастливо.

Гетманцев: Фото: Данило Гетманцев / Facebook

– Вы считали, что получит государство от налоговой амнистии?

– В Украине на руках у людей, по ряду оценок, $50 млрд, а по другим – и того больше. Если из них хотя бы треть выйдет вбелую (не только в деньгах – в разных активах), мы будем считать это большой победой.

Цель амнистии – в первую очередь дать возможность перед усилением налогового контроля вывести вбелую свои активы и сбережения. В законе есть важная норма: если вы не принимаете участие в амнистии, вы тем самым заявляете, что у вас отсутствуют доходы, полученные с уклонением от налогообложения. Это юридическая презумпция. После того как добровольное декларирование закончится, никто не сможет сказать, что я деньги заработал пять лет назад. Это все не будет работать, сроков давности нет. Ты принимая либо не принимая участие в декларировании, заявил, что все твои активы "белые".

Вторая цель – вернуть деньги в экономику Украины и дать людям возможность достать их из-под матрасов. Потому что под матрасами деньги теряют свою стоимость. Обесцениваются. По экономической теории доллар под матрасом теряет свою стоимость не только вследствие инфляции, а потому что он не зарабатывает, как тот доллар, который лежит хотя бы на депозите. Мы хотим, чтобы деньги работали на людей, их собственников и на экономику.

И уже третья – фискальная цель. Но она точно не основная.

Строительный бизнес имеет налоговую нагрузку в три раза меньше, чем другие отрасли, скажем, то же сельское хозяйство

– Какие изменения в законы вы готовите на ближайшее время?

– Последние полтора месяца мы активно проводили консультации по новым законопроектам, проголосованным ВР в первом чтении, и рассчитываем, что уже в сентябре они попадут в зал.

В первую очередь это большой налоговый законопроект №5600, который упразднит всевозможные налоговые льготы, дисбалансы налогообложения, образовавшиеся в налоговом законодательстве вследствие политической коррупции. К этому акту подали рекордные 11 400 правок.

Второй пакет законопроектов касается реформы небанковского финансового рынка – это законопроект о финансовых компаниях и финансовых услугах, законопроект о кредитных союзах и законопроект о страховании. Очень важные документы готовятся ко второму чтению.

Все законы в этой сфере устарели и не соответствуют реалиям. Кроме того, еще в 2019 году мы поменяли регулятора этих финансовых рынков и хотим привести эту сферу в соответствие с директивами ЕС. Наша цель – очистить рынок от "тени", "схематоза", внедрить понятные и прозрачные правила работы, которые обеспечат развитие рынка и права клиентов. Необходимо прекратить деятельность компаний, которые занимаются не финансовыми услугами, а оптимизацией налогообложения. Требования станут жестче, вводятся механизмы контроля. Так мы приведем отрасль целиком к европейским нормам.

Если говорить о том, что гораздо ближе людям, то будем рассматривать документ о почтовых посылках. Он давно лежит в зале. Его принятие упрощает систему оформления международных почтовых отправлений, и при этом увеличится необлагаемый минимум до €150. Также законопроект о повышении суммы гарантирования вкладов государством до 600 тыс. грн.

Кроме того, будут рассматриваться изменения в ряд законодательных актов, касающихся Национального банка Украины. Он станет более независимым, а неактуальные нормы будут упразднены. Это пакет из четырех проектов.

И хочется, чтобы парламент проголосовал, наконец, закон об индустриальных парках. Это закон экономического комитета, но мы подготовили к нему налоговую часть.

– Вы сказали, что к законопроекту №5600 подали 11 400 правок. Как вы с этим собираетесь справляться?

– Не вижу возможности рассматривать закон в зале, идя по каждой правке, поэтому я буду рекомендовать (надеюсь, фракция меня поддержит) рассматривать закон по сокращенной процедуре через постатейное голосование. То есть мы голосуем каждую статью, и если она не проходит в целом, то голосуем каждую правку.

– Для преодоления сопротивления потребуется единство, а монобольшинство выглядит уже не очень организованно.

– Нам пророчат раскол с первого дня существования монобольшинства. Однако, как бы там ни было, единство фракции намного сильнее, чем, скажем, год назад. Определенные центробежные тенденции имели место, однако президенту удалось обеспечить монолитность фракции, а с другой – депутаты стали мудрее. Они уже понимают, что такое работа команды и чего стоят разговоры "доброжелателей", ратующих якобы за самостоятельную политическую карьеру депутата, а на самом деле просто работающие на развал большинства.

– А почему именно по этому законопроекту такой ажиотаж. Правок даже больше, чем по земле в свое время было?

– Миллиарды. Причем даже не гривен. Потенциал этого законопроекта оценивается в $2 млрд для бюджета. Это как раз те деньги, которые не доплачивают бизнесы, использующие неравные условия налогообложения.

– Очень абстрактно прозвучало. Чьих именно интересов коснется новый закон?

– Добытчики различных руд, производители курятины, строители. На 5% индексируются ставки всех налогов, которые взимаются в абсолютных величинах. Также поменяем некоторые нормы администрирования акцизов. Например, администрирование местного розничного акциза переводим на уровень производителя. Сельскохозяйственные земли, которые обрабатываются вчерную, предложим вывести вбелую – наступаем на мозоль "черным" аграриям. Так что принятие закона – достаточно серьезная задача.

– Вы ожидали такое сопротивление?

– Конечно, предполагали. И оно не завершится, потому что каждый день без этого закона приносит бизнесу сверхдоход.

Законопроект пресса окрестила антиолигархическим. В нем речь о крупном бизнесе, но не только олигархическом. Например, строительный бизнес имеет налоговую нагрузку в три раза меньше, чем другие отрасли, скажем, то же сельское хозяйство. В Украине создали для строителей определенный офшор. И, с одной стороны, они имеют льготы по налогообложению прибыли, которые, да, даны законом и нами не отрицаются, но с другой стороны – они сами "оптимизируют" НДС таким образом, что платят его в три раза меньше, чем другие отрасли. Нонсенс. Так не должно быть в воюющей стране.

Гетманцев: Единство фракции намного сильнее, чем, скажем, год назад. Фото: Данило Гетманцев / Facebook

– Европейская бизнес-ассоциация заявляла, что законопроект №5600 способствует "усилению фискального давления на добросовестный бизнес и создает почву для произвола налоговых органов". Что вы можете на это ответить?

– На протяжении июля – августа мы в комитете проводили интенсивные консультации. Мы согласились с некоторыми доводами представителей бизнеса относительно рисков отдельных норм законопроекта и будем рекомендовать комитету исключить их. Например, касательно изменений правового регулирования налогового залога, или налогообложения самозахваченных земель, или ограничения права на возмещения НДС для посредников.

Мы глубоко проанализировали возможные варианты развития событий и, да, согласились с тем, что риски для добросовестного бизнеса есть. Однако, с другой стороны, мы не усмотрели рисков во внесудебном обращении взыскания на имущество налогоплательщика, который сам указал свои обязательства в налоговой декларации и не оплатил их в течении 90 дней. Мне кажется это логичным, учитывая, что предмет спора отсутствует как таковой.

– Многие строительные компании уже предупредили, что из-за данного законопроекта жилье перестанет быть доступным. Например, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что цена на недвижимость в Украине может повысится на 30–40%. Вы просчитывали такие риски?

– В чем суть предложения Минфина по строителям? Минфин предлагает ввести механизм, который не позволит строительным компаниям уклоняться от уплаты НДС, что они, к сожалению, делают.

На одной из рабочих групп у меня состоялся диалог с медийно известным крупным строителем, который любит рассказывать, как все в Украине не так, сравнивая Украину со Швейцарией, где у него бизнес. Я спросил, скажите, сколько налога на прибыль ваша уважаемая компания заплатила в 2019 году? Ответ: ноль. А в 2020 году? Ответ: ноль. А сколько НДС? Ответа не поступило, но я отвечу: 0,0069% (от суммы налогооблагаемых операций). У меня следующий вопрос (риторический): скажите, а в Швейцарии так можно? Может быть, дело в другом? Из-за того, что у нас так можно, наше благосостояние настолько хуже швейцарского?

Повторю, Минфин не предлагает ввести НДС на продажу квартир, его уже сейчас должны платить застройщики. Минфин предлагает ввести механизм, который не дает им от НДС уклоняться. А заявления о том, что цены на квартиры вырастут (к слову, за первое полугодие они выросли на 14% без всяких нововведений), поскольку строителей заставят платить то, что они и так должны, – это явка с повинной. Как вследствие уплаты 20% НДС, который начисляется на разницу между входящим и исходящим (то есть максимум 6–7%) у господина Никонова цены растут на 40%? Я бы предложил ему или отремонтировать калькулятор, или умерить аппетиты в ценообразовании.

– Законопроект предполагал повышение налога на доход физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%. Эти нормы сохранились ко второму чтению?

– Мы несколько изменили это положение, что устроило всех. 18% с третьей продажи недвижимости на протяжении года будет взиматься с разницы между покупкой и продажей, а не со всей стоимости недвижимости, как есть сейчас.

Наша проблема – не в уровне налоговых ставок, а в неравных правилах налогообложения, огромных налоговых ямах, целых отраслях, которые работают в тени

– Еще несколько лет назад шла речь об уменьшении налогового давления. Снижать ставки уже никто не собирается?

– НДС – нет, поскольку у нас обычная средняя ставка. Налог на доходы физлиц (НДФЛ) – да, я разработал соответствующий законопроект об объединении НДФЛ, военного сбора и единого социального взноса. Сейчас Минфин рассчитывает компенсаторы этого решения.

В целом этот вопрос об уменьшении налогов – часть мифа, который культивируется в обществе псевдоэкономистами из соцсетей. Эти люди одновременно верят в отмену абсолютного зла – налогов – и в повышение уровня благосостояния в стране. Абсолютно безграмотным и невежественным персонажам, не читающим ничего, кроме своего Facebook, удается убеждать в своих абсолютно ложных псевдоидеях собственных подписчиков, не обладающих иммунитетом к спаму.

Скажите, может ли быть система налогообложения более лояльной, чем единый налог? Это же не секрет, что в Украине эту систему использует и средний, и крупный бизнес, абсолютно не комплексуя. Вы можете заниматься оптовой торговлей. Даже газом торговать на едином налоге. И никакого контроля!

И почему, имея самую лояльную налоговую систему в Европе, мы самая бедная страна? Возможно потому, что наша проблема – не в уровне налоговых ставок (которые, к слову, меньше среднеевропейских), а в неравных правилах налогообложения, огромных налоговых ямах, целых отраслях, которые работают в тени (возвращаясь к строителям, но не только к ним), в том, что, если я хочу заниматься бизнесом, мне надо, перед тем как зайти на рынок, изучить практики налогового уклонения. Где выгодоприобретатели такого решения среди простых людей: ФЛП, наемных работников, я уже молчу о пенсионерах и учителях? Мы же понимаем, что данное состояние дел в стране интересно может быть всего тысяче семей. Поэтому нам надо оставить невежд в плену их убеждений о вреде налогообложения и начать наводить элементарный порядок в собственном доме, обеспечив в первую очередь фундаментальный принцип – закон один для всех.

– У вас есть представление, какой должна быть налоговая система в стране?

– Конечно. Простой, современной, диджитализированной, рискоориентированной и полностью свободной от коррупции. Мы должны минимизировать физический контакт налогоплательщика и чиновника. Для добросовестных налогоплательщиков – сервисной службой, однако, с другой стороны, достаточно жесткой и справедливой к уклонистам. Она должна обеспечить неотвратимость наказания за неуплату налогов. Понятно, что все это лозунги. Но невозможно дать в двух словах ответ на такой не простой вопрос.

– Насколько мы далеки от этой цели, сколько еще законов надо разработать и принять, чтобы получить желаемое?

– Да, мы пока далеки. Однако процесс точно идет в правильном направлении, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Реализация этих целей лежит не столько в плоскости нормотворчества, сколько в плоскости работы самой налоговой службы и исполнительной власти в целом.

Коллектив ГНС, который сегодня достаточно сильный (если не считать акцизного блока), должен наполнить работу с налогоплательщиками новыми смыслами. Это и происходит. И для этого достаточно полномочий, выписанных сейчас в законе. Если же говорить о совершенствовании налогового законодательства, приоткрою завесу.

Мы работаем над внедрением в Украине института Cooperative Compliance – системы норм, которые по желанию налогоплательщика дают возможность в обмен на раскрытие своих показателей отчетности избежать практически полностью налоговых проверок.

В рамках этой системы отношений налогоплательщик и налоговая открыты друг для друга, практически совместно составляют налоговую отчетность, а налоговый контроль сводится к предварительному контролю, полностью освобождая налогоплательщика от ответственности даже в случае ошибки. Этот механизм предполагает определенный уровень доверия между налогоплательщиком и налоговой и успешно работает в странах Европы и даже в России.