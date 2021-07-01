Никонов: Люди, заплатив все налоги, хотят куда-то вложить свой капитал. И теперь законодатель им говорит: "Не, ребята, вы две квартиры можете продать, а три – уже нет"

"Я сразу скажу: 20–30% недвижимости сегодня покупается с целью инвестиционного какого-то дохода. Люди, рискуя, покупают на котловане. А потом, когда дом достроен, они его перепродают либо сдают в аренду. То есть доход инвестиционный. Откуда эти деньги? Это люди, заплатив все налоги, имеют свой капитал и хотят куда-то вложить. То есть, учитывая, что у нас нет ни рынка, скажем, ценных бумаг – ничего, – они вкладывают. И теперь им говорит законодатель: "Не, ребята, вы две квартиры [в год] можете продать, а три – уже нет", – отметил бизнесмен.

Он подчеркнул, что украинцы, которые вкладывают средства в недвижимость, являются внутренним инвестором страны.

"Более того, третья продажа облагается 19,5% не просто от разницы в цене, а от вала. То есть ты купил квартиру за $20 тыc. – продал ее за $25 тыc. Так вот с $25 тыc., по тому, что написано, ты должен заплатить 19,5%. То есть это 40–50% – даже больше – от прибыли. Вопрос: мы что, в Норвегию превратились или что? Я не могу понять. У нас газ откуда-то течет? У нас куча инвесторов? Это наш внутренний инвестор, который и развивает эту отрасль, который и дает те рабочие места... У нас нет другого инвестора, ребята. Не сочиняйте никакие басни: никакие иностранцы к нам никуда не пришли", – резюмировал Никонов.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube