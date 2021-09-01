Гетманцев: К законопроекту №5600, который упразднит всевозможные налоговые льготы, подали рекордные 11 400 правок

Он заявил, что будет рекомендовать Раде рассмотреть документ "по сокращенной процедуре через постатейное голосование".

"То есть мы голосуем каждую статью, и если она не проходит в целом, то голосуем каждую правку", – сказал Гетманцев, отметив, что надеется на поддержку в этом вопросе фракции "Слуга народа".

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".