Рада на этой неделе не будет рассматривать законопроект об олигархах – Разумков

"Если не ошибаюсь, 1257 поправок к нему подано. Это большое количество. Комитет еще не рассматривал их. Думаю, что в ближайшее время он сможет рассмотреть их и, как только он будет готов, в рамках регламента мы сможем рассматривать его в стенах парламента, непосредственно – на пленарном заседании", – сказал Разумков.

Он также подтвердил, что получил о уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой письмо, в котором она указала на несоответствие законопроекта о деолигархизации нормам Конституции Украины.

"Сейчас разбираемся, изучаем, после этого будет немного больше информации и я смогу более расширенно ответить. Там есть видение, связанное с соответствием Конституции. Но Конституцию мы толковать точно не можем, есть [для этого] должностные лица. А с другой стороны, [в письме есть] вопросы, связанные с Венецианской комиссией", – пояснил Разумков.