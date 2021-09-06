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ПОЛИТИКА

Железняк раскрыл детали подготовки законопроекта про олигархов ко второму чтению

По словам Железняка, нардепы предлагают изменить орган, который будет определять физлицо олигархом
По словам Железняка, нардепы предлагают изменить орган, который будет определять физлицо олигархом
Фото: Ярослав Железняк / Facebook

К законопроекту о деолигархизации авторства президента Украины Владимира Зеленского подали 1257 правок. Об этом написал в Telegram 6 сентября глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Получилось чуть больше 500 страниц (пачка А4). Откровенно спамовых почти нет, очевидных лидеров по правкам тоже нет. Все подавали плюс-минус нормальное количество правок в рамках пристойности. Есть правки очень содержательные, на 10–12 страниц текста. Самая большая – на 18 страниц от мощного авторского коллектива", – отметил он.

Нардепы предлагают изменить орган, который будет определять физлицо олигархом.

"Депутатами предложены следующие варианты: Кабмин по обращению СНБО, членов Кабмина или президента Украины; ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ; НАЗК по обращению АМКУ или другого государственного органа; специально созданная комиссия при НАЗК из семи человек, где большинство – представители международных организаций", – перечислил депутат.

Большое количество правок касается определения НАЗК как главного органа по признанию олигархом, добавил Железняк.

"Для этого предлагается расширить полномочия НАЗК и поручить ему вести реестр олигархов. Олигархов хотят обязать отчитываться перед НАЗК о финансировании СМИ, а любая концентрация бизнеса с участием олигарха обязательно должна происходить с разрешением от АМКУ", – уточнил он.

Много правок касается добавления критериев, по которым будут определять олигарха.

"Размеры активов, влияние на политиков, регулярные встречи в Офисе президента [Украины] и так далее. Много предложений, которыми добавляются дополнительные запреты для олигархов. Например, предлагают запретить им занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления", – сообщил глава фракции.

Некоторые правки политик назвал довольно опасными с точки зрения цензуры.

"Предлагается ввести требования стандартов предоставления информации в СМИ, относительно которых имеются признаки влияния олигарха. Хотят сделать ограничения для информации, которая касается внутренних украинских политических, экономических, религиозных или социальных вопросов. Такая информация (по мнению депутатов) должна соответствовать требованиям стандартов баланса мнений и полноты представленных фактов", – сказал Железняк.

По его словам, информационные материалы в СМИ не могут популяризировать или пропагандировать органы власти государства-агрессора и их отдельные действия, а также оправдывать или признавать оккупацию украинских территорий.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

17 июня парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС высказался за необходимость экспертизы законопроекта об олигархах со стороны уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщал портал My.ua.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

Теги: Верховная Рада, СБУ, НБУ, СНБО, депутаты, АМКУ, Владимир Зеленский, законопроект, олигархи, НАПК, финансирование, Слуга народа, партия Голос, ВАКС, Кабмин, Ярослав Железняк
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