Бюджет, олигархи, СБУ. В "Слуге народа" рассказали о приоритетах Рады на осень

"Осень всегда более насыщенная событиями, хотя бы потому, что происходит бюджетный процесс. С этим связано много вопросов – финансирование отдельных отраслей, отстаивание увеличения или уменьшения некоторых статей", – сказала Кравчук. Она отметила, что поскольку оппозиция неизбежно будет критиковать работу власти по разным направлениям, "риторика будет громкой".

До 15 сентября Кабинет Министров должен зарегистрировать законопроект о бюджете на следующий год, после чего начнутся заседания комитетов, которые будут вносить в него правки.

Кравчук также подчеркнула, что если посмотреть статистику, то на любой сессии происходили изменения в правительстве и "нынешняя не станет исключением". Однако, по ее словам, сейчас ни одного заявления об отставке или официального рассмотрения такого вопроса нет во фракции. Она предполагает, что "какая-то конкретика" появится ближе ко второй половине сентября".

Приоритетным Кравчук назвала принятие во втором чтении законопроекта о деолигархизации, в который внесли около 1200 поправок. Она отметила, что, по оценке профильного комитета, около половины поправок – это "спам", то есть предложения по замене слова или расстановке запятых.

"Не думаю, что "архитектура" законопроекта существенно будет изменена. Но, возможно, будут более четкие определения. Предполагаю, что комитет на одной из первых недель сессии рассмотрит этот проект закона, после чего он будет внесен в сессионный зал", – сказала депутат.

Вторым среди важных документов этой осени, по ее словам, будет законопроект о внесении изменений в закон о СБУ.

"Это реально можно будет назвать реформой. Этот документ является одним из ключевых в вопросе нашего сближения с НАТО. Потому что после его принятия СБУ превращается в спецслужбу без каких-либо функций по экономическим расследованиям, как было раньше. Как раз в Альянсе страны существенно взаимодействуют на уровне спецслужб", – подчеркнула Кравчук.

Она отметила, что поправок к этому законопроекту еще больше – около 2,5 тыс., но часть из них – также "спам". Комитет уже принял решение рекомендовать документ ко второму чтению.

Среди прочего Кравчук назвала "налоговый" законопроект №5600.

"Президент на совещании дал четко понять: основная цель документа – изменение формулы расчета ренты на руду. Там 12 тыс. поправок. Поэтому мы дополнительно будем думать, каким образом проходить этот процесс, который может осложнить нормальную работу Верховной Рады где-то на полгода", – добавила она.