Разумков: Некоторые министры могут покинуть Кабмин в добровольно-принудительном формате

"Отставки возможны… Действительно есть министры, к которым накопились вопросы. К некоторым – и у меня лично. Я сейчас не буду переходить на фамилии, думаю, вскоре мы это увидим. Есть те, кто, возможно, самостоятельно уйдут в отставку, а есть те, кто в добровольно-принудительном формате могут покинуть Кабинет Министров Украины", – сказал Разумков.

Он также уточнил, что на этой неделе перестановок в правительстве может еще не быть, но "вскоре" они произойдут.