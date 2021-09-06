Разумков: Некоторые министры могут покинуть Кабмин в добровольно-принудительном формате

"Отставки возможны… Действительно есть министры, к которым накопились вопросы. К некоторым – и у меня лично. Я сейчас не буду переходить на фамилии, думаю, вскоре мы это увидим. Есть те, кто, возможно, самостоятельно уйдут в отставку, а есть те, кто в добровольно-принудительном формате могут покинуть Кабинет Министров Украины", – сказал Разумков.
Он также уточнил, что на этой неделе перестановок в правительстве может еще не быть, но "вскоре" они произойдут.
6 сентября издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева, а также министра юстиции Дениса Малюськи.
В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.
Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.
Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.