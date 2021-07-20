Тарана хотят уволить, у "Слуги народа" уже есть кандидат на его место – "Голос"

"Откровенно говоря, то, что я могу подтвердить по слухам – это господин Таран, министр обороны. Говорят, что его заменят. Говорят, что есть даже кандидатура в "Слуге народа", – сказал Железняк.
Фамилию возможного кандидата на пост министра обороны он не назвал.
По словам нардепа, "Голос" намерен поддержать отставку Тарана в случае вынесения этого вопроса на голосование.
13 июля, в день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, СМИ сообщали, что увольнение грозит и некоторым другим членам Кабмина. В частности назывались имена Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, министра культуры Александра Ткаченко.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.
Председатель Рады Дмитрий Разумков также сообщил, что имеет вопросы "как минимум к троим" министрам и допускает увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.