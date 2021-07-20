Тарана хотят уволить, у "Слуги народа" уже есть кандидат на его место – "Голос"

По слухам в парламенте, Тарану все же угрожает увольнение Фото: mil.gov.ua

"Откровенно говоря, то, что я могу подтвердить по слухам – это господин Таран, министр обороны. Говорят, что его заменят. Говорят, что есть даже кандидатура в "Слуге народа", – сказал Железняк.

Фамилию возможного кандидата на пост министра обороны он не назвал.

По словам нардепа, "Голос" намерен поддержать отставку Тарана в случае вынесения этого вопроса на голосование.