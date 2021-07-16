Разумков заявил, что имеет вопросы "как минимум к троим" министрам, но не назвал, кого бы отправил в отставку

К некоторым министрам Кабмина есть вопросы и у меня, и у народных депутатов, сказал Разумков Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

"Я считаю, что некоторых министров можно отнести к числу тех, кто неплохо выполняет свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня, и у народных депутатов Украины. Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас – точно нет. В летний промежуток времени это вряд ли возможно сделать, если объективно, а осенью – посмотрим", – сказал Разумков.

В то же время глава Рады не стал называть фамилии трех членов правительства, к которым у него имеются вопросы.