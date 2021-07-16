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Разумков заявил, что имеет вопросы "как минимум к троим" министрам, но не назвал, кого бы отправил в отставку

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К некоторым министрам Кабмина есть вопросы и у меня, и у народных депутатов, сказал Разумков
К некоторым министрам Кабмина есть вопросы и у меня, и у народных депутатов, сказал Разумков
Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что имеет вопросы относительно выполнения работы "как минимум к троим" министрам Кабмина, вопрос об отставках в правительстве может решиться осенью. Об этом спикер парламента заявил на брифинге 16 июля, его запись опубликована на YouTube-канале телеканала "Рада".

"Я считаю, что некоторых министров можно отнести к числу тех, кто неплохо выполняет свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня, и у народных депутатов Украины. Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас – точно нет. В летний промежуток времени это вряд ли возможно сделать, если объективно, а осенью – посмотрим", – сказал Разумков.

В то же время глава Рады не стал называть фамилии трех членов правительства, к которым у него имеются вопросы.

Контекст:

13 июля Арсен Аваков, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, подал заявление об отставке. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его.

16 июля Рада проголосовала за назначение главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины. В тот же день его представил Зеленский.

СМИ сообщали, что, кроме Авакова, в отставку могут уйти еще два или три министра, в частности – министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Андрей Таран и, вероятно, министр культуры Александр Ткаченко.

Сообщения об отставке Малюськи и Тарана опроверг глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Вы зашугали весь Кабмин!" – обратился Арахамия к журналистам 13 июля.

Теги: Верховная Рада, Украина, Арсен Аваков, правительство, Александр Ткаченко, отставка, Андрей Таран, Дмитрий Разумков, спикер, Денис Малюська, брифинг, Кабмин
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