Зеленский представил Монастырского главой МВД Украины: Мы все хотели, чтобы вы стали министром

Зеленский заявил, что он, парламент и премьер хотели, чтобы Монастырский (на фото) стал главой МВД Украины Фото: МВС України / Facebook

Зеленский поздравил Монастырского с "очень важным доверием от парламента, премьер-министра и президента.

"Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что очень важно, чтобы президент доверял министрам, в первую очередь – руководителям правоохранительных органов.

Удостоверение министра внутренних дел Монастырскому вручил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.