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Арахамия гарантировал минимум три-четыре кадровых решения в Кабмине осенью

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В пример "точечных изменений" Арахамия назвал отставку Степанова и назначение главой Минздрава Ляшко
В пример "точечных изменений" Арахамия назвал отставку Степанова и назначение главой Минздрава Ляшко
Фото: sluga-narodu.com

Осенью "гарантирован" ряд точечных изменений в составе Кабмина, но отставка всего правительства "очень маловероятна". Об этом 16 июля в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

При этом он не назвал фамилии министров, кто может покинуть свой пост.

"Я точно могу пообещать, что будет по меньшей мере три-четыре кадровых решения осенью, а какие – оставим это интригой", – отметил Арахамия.

По его словам, отставка всего Кабмина – "большой кризис", поскольку "одномоментно надо искать много кандидатов, потом давать им снова всем по шесть месяцев, а у нас нет столько времени".

В пример "точечных изменений" глава фракции "Слуга народа" назвал увольнение Максима Степанова и назначение главой Минздрава Украины Виктора Ляшко.

О наличии вопросов "как минимум к троим" министрам Кабмина говорил также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Контекст:

13 июля Арсен Аваков, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, подал заявление об отставке. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его.

16 июля Рада проголосовала за назначение главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины. В тот же день его представил Зеленский.

СМИ сообщали, что, кроме Авакова, в отставку могут уйти еще два или три министра, в частности – министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Андрей Таран и, вероятно, министр культуры Александр Ткаченко.

Сообщения об отставке Малюськи и Тарана опроверг Арахамия. "Вы зашугали весь Кабмин!" – обратился Арахамия к журналистам 13 июля.

Теги: правительство, Александр Ткаченко, осень, отставка, Андрей Таран, увольнение, Максим Степанов, Слуга народа, Давид Арахамия, Денис Малюська, Кабмин, Виктор Ляшко, нардеп
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