Арахамия гарантировал минимум три-четыре кадровых решения в Кабмине осенью

При этом он не назвал фамилии министров, кто может покинуть свой пост.

"Я точно могу пообещать, что будет по меньшей мере три-четыре кадровых решения осенью, а какие – оставим это интригой", – отметил Арахамия.

По его словам, отставка всего Кабмина – "большой кризис", поскольку "одномоментно надо искать много кандидатов, потом давать им снова всем по шесть месяцев, а у нас нет столько времени".

В пример "точечных изменений" глава фракции "Слуга народа" назвал увольнение Максима Степанова и назначение главой Минздрава Украины Виктора Ляшко.

О наличии вопросов "как минимум к троим" министрам Кабмина говорил также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.