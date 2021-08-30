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ПОЛИТИКА

Лишиться должностей в Кабмине Украины могут от трех до пяти министров – СМИ

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Ротации в Кабмине ожидаются осенью
Ротации в Кабмине ожидаются осенью
Фото: depositphotos.com

Осенью 2021 года в правительстве Украины возможно переформатирование, должностей в Кабинете Министров могут лишиться от трех до пяти его членов. Об этом со ссылкой на источники 30 августа написало "РБК-Украина".

По данным издания, наиболее шаткие позиции у министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра социальной политики Марины Лазебной.

"На его пост ищут человека по типу Андрея Загороднюка, возглавлявшего Минобороны в правительстве [Алексея] Гончарука. Но этот человек должен быть более приближенным к президентской команде", – сказал источник из окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Отставку Тарана готова поддержать фракция "Голоса".

"У нас пока больше всего претензий к Тарану, который допустил провал по многим направлениям его ведомства, срывает оборонные закупки. Мы считаем, что он должен уйти в отставку", – сказал руководитель фракции  Ярослав Железняк.

Собеседники "РБК-Украина" отметили, что у Уруского есть пробелы по части принятия подзаконных актов и это раздражает депутатов.

Ключевая претензия к Лазебной сводится к тому, что она якобы сблизилась с профсоюзами.  По словам нескольких источников, против министра соцполитики играют ее "не особо конструктивные" отношения с профильным комитетом и его главой Галиной Третьяковой.

"К ведомству Лазебной сейчас будет приковано внимание из-за пенсионной реформы, поэтому там требуется усиление", – отметил собеседник издания.

По информации журналистов, вопрос об отставке Лазебной уже поднимался, за нее вступался премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фамилии еще двух министров упоминаются в контексте будущих перестановок – главы Минюста Дениса Малюськи и министра культуры Александра Ткаченко. В материале подчеркнули, что финальное слово по ротациям в Кабмине – за Офисом президента.

Контекст:

В июле в Кабмине произошли кадровые ротации: Арсен Аваков, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, ушел в отставку, а на его место назначили Дениса Монастырского. После ухода Авакова МВД покинули несколько его заместителей.

СМИ сообщали, что, кроме Авакова, в отставку могут уйти еще два или три министра, в частности – министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Андрей Таран и, вероятно, министр культуры Александр Ткаченко.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг сообщения об отставке Малюськи и Тарана. "Вы зашугали весь Кабмин!" – обратился Арахамия к журналистам 13 июля. А 16 июля он гарантировал минимум три-четыре кадровых решения в Кабмине осенью.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа не исключил, что в Кабинете Министров могут произойти кадровые изменения. Глава государства считает, что проблема "некоторых министров" заключается в том, что они "начинают много говорить тогда, когда нечего показать".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует на осень "некоторые ротации" в правительстве Украины. Об этом он заявил 29 августа. Глава Рады не назвал фамилий министров, которых могут уволить.

Теги: Минобороны, отставка, Владимир Зеленский, Олег Уруский, Андрей Таран, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль, Кабмин, Марина Лазебная, Ярослав Железняк
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