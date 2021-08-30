Лишиться должностей в Кабмине Украины могут от трех до пяти министров – СМИ

По данным издания, наиболее шаткие позиции у министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра социальной политики Марины Лазебной.

"На его пост ищут человека по типу Андрея Загороднюка, возглавлявшего Минобороны в правительстве [Алексея] Гончарука. Но этот человек должен быть более приближенным к президентской команде", – сказал источник из окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Отставку Тарана готова поддержать фракция "Голоса".

"У нас пока больше всего претензий к Тарану, который допустил провал по многим направлениям его ведомства, срывает оборонные закупки. Мы считаем, что он должен уйти в отставку", – сказал руководитель фракции Ярослав Железняк.

Собеседники "РБК-Украина" отметили, что у Уруского есть пробелы по части принятия подзаконных актов и это раздражает депутатов.

Ключевая претензия к Лазебной сводится к тому, что она якобы сблизилась с профсоюзами. По словам нескольких источников, против министра соцполитики играют ее "не особо конструктивные" отношения с профильным комитетом и его главой Галиной Третьяковой.

"К ведомству Лазебной сейчас будет приковано внимание из-за пенсионной реформы, поэтому там требуется усиление", – отметил собеседник издания.

По информации журналистов, вопрос об отставке Лазебной уже поднимался, за нее вступался премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фамилии еще двух министров упоминаются в контексте будущих перестановок – главы Минюста Дениса Малюськи и министра культуры Александра Ткаченко. В материале подчеркнули, что финальное слово по ротациям в Кабмине – за Офисом президента.