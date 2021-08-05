В Офисе президента обсуждают переформатирование правительства в новом политсезоне – СМИ

В Офисе президента, по данным "Украинской правды", "довольно критически" относятся к работе нескольких министров Фото: Офіс Президента України / Facebook

Главными претендентами на увольнение называют министра обороны Андрея Тарана, министра соцполитики Марину Лазебную, вице-премьера-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

"Таран наиболее вероятно из них всех пойдет в отставку. У него там провал на провале", – сказал журналистами нардеп от "Слуги народа".

В ОПУ, по данным "Украинской правды", "довольно критически" относятся к работе министра культуры Александра Ткаченко и министра юстиции Дениса Малюськи.

Источники подчеркнули, что кадровые решения пока не приняты, окончательные выводы будут сделаны в сентябре.

"Там так быстро все меняется, мы не можем предсказать, что будет в сентябре. Сейчас могут обсуждать одно, в сентябре будут другие обсуждения. Доживем до политического сезона – все станет ясно", – отметил один из влиятельных членов правительства.